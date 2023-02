Svar til Torben Kjær: PLO har ikke længere medansvar for praksisplanlægning

At kræve, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) skal tage medansvar for praksisplanlægningen, giver ingen mening, da det medansvar forsvandt ud af lovgivning i 2013, skriver Henrik Dibbern, tidligere formand for PLO, i et svar til Enhedslistens regionsrådsmedlem Torben Kjær.