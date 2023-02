Praktiserende læge Asger Dalsmose mener (i indlæg i Dagen Medicin 1. februar 2023, red.), at PLO er blevet ‘en velgørende organisation’, der ikke kæmper for sine medlemmers interesser. Jeg tvivler stærkt på, at det er et billede, vores modparter i bl.a. Danske Regioner kan genkende. Og jeg mener, det er helt forkert. Asger Dalsmose henviser bl.a. til en udtalelse fra mig, der i sin kerne handler om, at PLO skal gå efter aftaler, der hjælper lægerne med praktisere på en...