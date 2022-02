Kulturens vigtigste og fornemste formål er at være den samlende kraft, der styrker fællesskabet

Speciallæge, forfatter, foredragsholder og konsulent Imran Rashid brænder for at sætte fokus på den påvirkning, som digitalisering har af menneskers biologiske, psykologiske og sociale behov. Han ser kultur som noget, der kan få os til at føle samhørighed med andre mennesker.