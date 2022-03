KULTURKANYLEN Morten Sodemann har haft travlt under pandemien. Som professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, har han flere gange udtalt sig i medierne omkring indvandrere og COVID-19. For ham er kultur et bredt og til en vis grad tomt begreb, som både kan misbruges til at skabe afstand mellem mennesker, bruges som forklaring på eksempelvis indvandreres adfærd, og som kan opleves på en træstub på hans naturgrund

Kultur er et begreb, som kan få Morten Sodemann til at trække seksløberen

Hvad betyder kulturbegrebet for dig?

»At jeg får lyst til at trække seksløberen. Kultur er et irriterende plastisk begreb, der oftere misbruges til at adskille mennesker, end til at samle dem. Kultur er blevet defineret som alt det, mennesker gør, som aber ikke gør – altså et fuldstændigt tomt begreb. Kultur bliver både brugt som ’noget, man burde gå til, hvis man var et ordentligt, intellektuelt menneske og boede i hovedstaden’, men det bruges også som et samlet begreb for alt det, man ikke forstår ved fremmede mennesker: ’Det er nok noget kulturelt’ er blevet en diagnose i sundhedsvæsenet, og det blev brugt som forklaring på, at etniske minoriteter oftere blev ramt af COVID-19.«

Hvad er kultur for dig personligt?

»For mig er kultur at lytte til mine gamle kassettebånd med musik, jeg optog i Radio Guiné, som jeg lavede som medicinstuderende i 1987 i Guinea-Bissau med en nostalgisk gintonic i hånden. Kultur er at sidde på en stub på min naturgrund og fornemme, hvordan naturen altid har en ny oplevelse parat. Kultur er at gå på maleriudstilling med min 88-årige friske far og se billeder sammen. Kultur er at opleve verden sammen med mennesker, og det, de skaber på godt og ondt. Kultur bliver også tydelig, når man flytter sig, f.eks. fra Aarhus til Odense eller fra Frederiksberg til Skanderborg, når humor ikke længere er humor, og når ironi bliver misforstået, og reglerne forsvinder eller skjules.«

Hvad holder du især af?

»Musik, der blander genrer, musik, der tør blive ved. Gode tekster, der er sprogligt begejstrende og får en til at se klare billeder på nethinden. At blive guidet rundt i Berlin og Skt. Petersborg af en, der kender historien bag det meste. At undervise studerende i det der øjeblik, hvor man kan mærke, at de er fokuserede – alle 220 på én gang. Om det så er sexologi, narrativ medicin eller en finurlig indvandrermedicinsk case. Dét kan godt give en stærk kulturel oplevelse. Film og serier, der får hele livet med i alle nuancerne. Hvor alle er garnnøgler af selvmodsigelser, og hvor alle har ret til at være røvhuller, som forfatteren Kim Leine siger. En serie som ’Peaky Blinders’ er interessant, fordi den handler om rå social kapital, forhandlingskompetencer og komplekse familieforhold orkestreret med rå musik, der understøtter fortællingen. Under COVID-19 har vi jo alle måttet opfinde vore egne indre kulturelle oplevelser. Jeg har f.eks. haft tid til at skrive flere bogkapitler og forberede nye bøger.«

Morten Sodemann, 62 år Professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, og professor i global sundhed og indvandrermedicin på Syddansk Universitet Næstformand i Dansk Selskab for Indvandrermedicin Forfatter til de to gratis bøger: ’Sårbar? Det kan du selv være’ og ’Det du ikke ved får patienten ondt af’ Forfatter til en del bogkapitler i danske og udenlandske lærebøger om migrantsundhed, narrativ medicin, sociologi, sexologi, folkesundhed og kommunikation Sundhedsforskningsprojekter i Øst- og Vestafrika, samt Indien/Nepal

Hvilke kulturoplevelser har du senest haft?

»Udstillingen med maleren Turner på ARoS i Aarhus sammen med min far og min ægtefælle. En helt anden oplevelse har jeg haft med podcastserien ’Konspirativ kærlighed’ lavet af produktionsselskabet Third Ear om østtyske spioners heftige kærlighedsliv og ualmindeligt kedelige efterretninger i bl.a. Danmark. I mit arbejde på Indvandrermedicinsk Klinik gennem 13 år har det altid været klart for mig, at sprog kræver en ekstrem ydmyghed, fordi tvetydigheder og misforståelser er integrerede i kommunikation og forankret i personlige anvendelser af sprog. Det slår mig, hvor naivt efterretningstjenester arbejder uden rigtig at forstå dem, de undersøger.«

Hvad bruger du kulturoplevelser til?

»Jeg bruger dem ikke ret aktivt. De kommer, når de kommer – de bedste er dem, man ikke har planlagt, eller dem, andre planlægger for en. Eller dem, man oplever spontant for sig selv eller sammen med andre: et lys på himlen, morild, en film, en bog om en ukendt verden eller et uventet interview i radioen.«

Kan du anbefale nogle særlige oplevelser?

»Jeg var for nogle år siden på Heartland Festival en monstervarm sommer, hvor vi lå i skyggen og hørte filosoffen Slavoj Zizek, der på den mest naturlige måde flettede dildoer og kunstige vaginaer sammen med selve livets mening. Jeg ved ikke, om det var kultur, men det kunne noget. Er man til en overskuelig, men på den stille måde aparte kulturoplevelse, er rosenfestivalen i Bogense et godt bud.«

Har du noget kultur på tapetet, som du skal opleve i år?

»Jeg skal se ‘Antigone’ på Teater Momentum. Dér kan man aldrig vide, hvad der sker (jeg er blevet hevet op på scenen flere gange sammen med min yngste datter), og så Harndrup Revyen i Harndrup forsamlingshus, som min svigerinde skriver spydige tekster til.«

