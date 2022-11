Fund af 89 genetiske varianter for stroke åbner op for nye behandlingsmuligheder

Forskere har i et stort internationalt studie med dansk deltagelse identificeret 89 genetiske varianter for risiko for udvikling af stroke. De genetiske varianter kan blandt andet benyttes til at identificere nye mål for behandlinger mod stroke eller stille tidlige prognoser for risiko for at blive ramt af stroke. Forskningen er udgivet i Nature.