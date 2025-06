Dansk forskning på hjertekongressen ESC kan betyde ny behandlingstilgang

Et nyt dansk forskningsresultat viser, at tilgangen til behandlingen af patienter med svær åreklapstenose og koronarsygdom måske skal være med TAVI og PCI som standard. Forskningen er præsenteret som hot line på den årlige kongres for European Society of Cardiology og samtidig publiceret i New England Journal of Medicine.