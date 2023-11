En diagnose med type 2-diabetes kommer typisk med to til fire gange forøget risiko for også på et tidspunkt at få stillet en diagnose med en hjertekarsygdom. Ofte starter hjertekarsygdom som mikroforandringer i hjertet, og nu viser ny dansk forskning, at personer med både type 2-diabetes og nyresygdom har flere mikroforandringer i hjertet end personer med kun type 2-diabetes. Derudover identificerer forskerne bag studiet, at forhøjet blodtryk betyder overraskende meget for tilstedeværelsen af mikroforandringer i hjertet. Ifølge den ledende forsker...