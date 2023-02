Medicinrådet kom på et møde i sidste uge frem til konklusionen at anbefale brugen af Enhertu i anden og efterfølgende linjer til behandling af kvinder med HER2-positiv brystkræft og performancestatus 0 eller 1 uden symptomgivende hjernemetastaser. Det er en behandling med god evidens, og som giver en væsentlig overlevelsesfordel Bent Ejlertsen, professor og overlæge, Rigshospitalets Kræftafdeling Tilbage i 2021 valgte Medicinrådet ellers ikke at anbefale Enhertu, men siden da er bevisbyrden for lægemidlets effekt blevet løftet yderligere, og det har...