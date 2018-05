Den aftale, som de praktiserende læger indgik med Region Sjælland sidste år for at forhindre, at lægevagten lukkede i store dele af regionen, er utilstrækkelig, mener formand i PLO-Sjælland, Ulrik Hesislev. Han står atter med 400-500 ubesatte vagter, og uden radikale ændringer frygter han et sammenbrud.

Formand f or Praktiserende Lægers Organisation i Sjælland, Ulrik Hesislev, føler sig slået tilbage til start: Lægevagtsordningen i Region Sjælland er i dag nøjagtig lige så svær at bemande, som den var i efteråret 2017, da en ny aftale med regionen ellers skulle have reddet ’den synkende skude’.

»Jeg betragter i dag aftalen fra efteråret som et forsøg på at sætte plaster på et ben, der allerede er amputeret. Vi sidder i disse dage og bemander lægevagten for andet halvår 2018, og selvom vi har tvunget vores medlemmer til at tage markant flere vagter end tidligere, er der stadig 400-500 vagter, som ikke umiddelbart kan besættes,« siger Ulrik Hesislev.

Jeg betragter i dag aftalen fra efteråret som et forsøg på at sætte plaster på et ben, der allerede er amputeret. Ulrik Hesislev, formand for PLO Sjælland

Det gik ellers ikke stille for sig, da Ulrik Hesislev, i september sidste år meddelte regionen, at der ikke længere var praktiserende læger nok til at dække lægevagten i Ringsted, Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Vordingborg og Nakskov. Borgerne i Kalundborg startede en underskriftsindsamling for at forhindre lukningen, mens læserbreve blev sendt til lokalaviserne rundt om på Sjælland. En debat, der kun blev forstærket af, at der skulle afholdes et Regionsrådsvalg nogle måneder senere.

Forløbet endte med en revideret aftale med regionen, hvor den eksisterende lægevagtsordning blev bevaret. Dog i en mere fleksibel udgave, hvor også de private udbudsklinikker blev pålagt at indgå i lægevagten. Men her seks måneder senere skal man, ifølge Ulrik Hesislev, kigge langt efter forbedringerne.

»Størstedelen af regionens udbudsklinikker står fortsat uden for lægevagten, fordi de eksisterede ved aftalens indgåelse, og derfor ikke er forpligtet til at deltage i ordningen. Og da antallet af praksislæger i regionen fortsat falder, er lægevagtordningen lige så svær at bemande som i efteråret,« lyder opråbet fra Ulrik Hesislev.

7.000 vagter

Ifølge den gældende overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er de alment praktiserende læger ansvarlige for betjeningen af lægevagten.

Det betyder, at lægevagts-udvalget i PLO-Sjælland hvert halvår har til opgave at bemande 7000 lægevagter i regionen. Vagter som skal fordeles mellem en telefonrådgivning, 11 konsultationssteder og de lægebiler, som kører på sygebesøg ude hos borgerne.

»Det altoverskyggende problem er, at vagtlægeordningen i Region Sjælland er stort set intakt fra dengang, den blev oprettet ved regionernes dannelse i 2007. I samme periode har stort set alt andet ændret sig på sundhedsområdet,« siger Ulrik Hesislev og uddyber:

»Akutmodtagelserne er blevet centraliseret på supersygehusene, så vi skal køre længere med patienterne. Samtidig er Region Sjælland blandt de hårdest ramte regioner, når det kommer til manglen på praktiserende læger. Vi er i dag 10 pct. færre læger end i 2007, og da mange af de tilbageværende læger har rundet 63 år, betyder det, at de ikke behøver at indgå i lægevagten,« siger Ulrik Hesislev.

Ulrik Hesislev mener derfor, at det er på høje tid, at man moderniserer lægevagten i regionen, hvis ikke hele systemet skal bryde sammen. Enten ved at koncentrere bemandingen om færre konsultationssteder, som PLO slog på tromme for i efteråret.

Eller bruge en pose penge på at rekruttere flere læger udefra

»Selvom vi sætter en ære i at bemande lægevagten selv,« siger Ulrik Hesislev.

Færre konsultationssteder Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), afviser imidlertid idéen om, at færre konsultationssteder kan være et bud på en løsning.

»I Regionsrådet arbejder vi meget målrettet på at skabe så meget nærhed i vores sundhedstilbud til borgerne som overhovedet muligt. Og derfor er det ikke et tema for mig at lukke fire-fem lægevagter i regionen,« siger han.

»Men jeg har forståelse for, at det kan være svært for PLO at besætte vagterne på grund af den udvikling, der har været i Region Sjælland.«

Forsknings- og analysecentret VIVE er i øjeblikket i gang med at udarbejde en rapport for Sundhedsstyrelsen, som har til formål at kortlægge 1813 og lægevagtsordningerne i de øvrige regioner. Det skal skabe overblik over lægevagternes økonomi og aktivitet på tværs af regionerne med henblik på en senere erfaringsudveksling.

Jeg frygter, at vi snart står i en situation, hvor lægerne vender os ryggen, siger nej til vagterne og i stedet tager den økonomiske bod, der måtte komme – og så kollapser hele systemet.« Ulrik Hesislev, formand for PLO Sjælland

Og indtil den rapport foreligger ønsker Heino Knudsen ikke at forholde sig til eventuelle ændringer af den nuværende lægevagts-aftale.

»Lige nu afventer vi den her rapport, som gerne skulle ligge klar inden sommerferien. Jeg vil dog gerne understrege, at lægevagten står højt på min dagsorden de næste fire år,« siger han.

Fællesskabsfølelsen smuldrer

Ulrik Hesislev tvivler imidlertid på, at rapporten fra VIVE bringer de forandringer med sig, som lægevagten i regionen, efter hans vurdering, så hårdt har brug for.

»Jeg har svært ved at se, hvad den rapport kan fortælle os, som vi ikke allerede ved. For hver dag, der går, smuldrer fællesskabsfølelsen mere og mere blandt lægerne i vores region. Vi har nu i flere år appelleret til vores medlemmers korpsånd for at kunne få bemandingen til at gå op, men grænsen er ved at være nået,« siger Ulrik Hesislev.

Han uddyber, at PLO-Sjælland denne gang er presset til at tvangsudskrive 400-500 vagter til læger, som i forvejen deltager i vagtlægeordningen, og er fuldt belagt i dagtimerne ude i praksis. Derudover bliver det formentlig nødvendigt at trække læger ned fra Sjælland for at bemande konsultationen i Nakskov.

»Det var den samme situation i efteråret og de to perioder før det,« siger Ulrik Hesislev og fortsætter:

»I morgen skal jeg så igen møde kl. 8 på mit daglige arbejde i Haslev Lægecenter efter at have passet lægevagten fra 16-24 i dag. Jeg synes, vi skal passe bedre på vores læger. Man ville heller aldrig lade en pilot flyve til midnat og lade vedkommende møde igen kl. 8. Jeg frygter, at vi snart står i en situation, hvor lægerne vender os ryggen, siger nej til vagterne og i stedet tager den økonomiske bod, der måtte komme – og så kollapser hele systemet.«

Ulrik Hesislev mener desuden, at den nuværende ordning er medvirkende til at holde de yngre læger væk fra at slå sig ned i Region Sjælland.