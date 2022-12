Mange liv kan være på spil: Danske forskere skal kortlægge eventuel mergevinst ved højdosis influenzavaccine

Efter et lovende pilotstudie skal 200.000 danskere nu lægge skulder til verdens største influenzavaccineforsøg. Her vil forskere fra Herlev og Gentofte Hospital undersøge, om man kan redde liv og reducere forekomsten af indlæggelser i en influenzasæson ved at benytte højdosis influenzavacciner fremfor standarddosis.