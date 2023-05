Siden december 2022 har Pia Dahl været konstitueret chefsygeplejerske. Den tidligere oversygeplejerske og konstitueret chefsygeplejerske bliver nu fast chefsygeplejerske. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Ansættelsen glæder direktionen på Esbjerg og Grindsted Sygehus: »Pia har sammen med den øvrige ledelse og hele afdelingen gjort en kæmpe indsats for at implementere den handleplan, der blev sat i værk sidste år for at forbedre arbejdsmiljøet på afdelingen. Vi er meget glade for, at den indsats ser ud til at virke, og...