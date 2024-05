Et for snævert ansøgerfelt til stillingen som administrerende sygehusdirektør på Esbjerg og Grindsted Sygehus får Region Syddanmark til at lave en rokade. Det betyder, at sygehusets nuværende lægelig direktør, Anne-Marie Bloch Münster, bliver konstitueret administrerende sygehusdirektør, mens Mads Haugaard går fra at være stabschef på Odense Universitetshospital til at blive konstitueret direktør i Esbjerg og Grindsted Sygehusets direktion. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Stillingen som administrerende sygehusdirektør på Esbjerg og Grindsted Sygehus har været ledig, siden Per Busk valgte...