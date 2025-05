Urinvejskirurgisk Afdeling på Esbjerg og Grindsted Sygehus har fået ny cheflæge, efter at Else Brohm Kallestrup er tiltrådt stillingen den 15. maj. Det skriver Esbjerg og Grindsted Sygehus i en pressemeddelelse. 63-årige Else Brohm Kallestrup har været ansat på afdelingen siden 2019 som uddannelsesansvarlig overlæge, men står nu i spidsen for hele teamet, der rummer 14 læger. Og valget af Else Brohm Kallestrup, var ikke svært for direktionen. »Der er ingen tvivl om, at afdelingen med Else Brohm Kallestrup får...