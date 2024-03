Per Busk fylder 60 år inden for få måneder, og vil derefter gå på pension. Derfor fratæder Per Busk sin stilling som adm. sygehusdirektør på Esbjerg og Grindsted Sygehus 31. marts 2024. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Nu skal der være mere tid til familien, fortæller Per Busk: »Nu har jeg været leder i 28 år, og jeg begynder at tænke, at jeg har prøvet det meste. Nu vil jeg gerne have mere tid til min familie, mine...