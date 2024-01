Afdelingen for Røntgen, Scanning og Nuklearmedicin på Esbjerg og Grindsted Sygehus har fastansat Rikke Beese Dalby som cheflæge. Det skriver Esbjerg og Grindsted Sygehus i en pressemeddelelse. Siden august 2023 har Rikke Beese Dalby været konstitueret cheflæge på afdelingen . Nu er Rikke Beese Dalby blevet fastansat, og det glæder direktionen: »Vi er glade for at kunne meddele, at Rikke Beese Dalby fortsætter som cheflæge for Røntgen, Scanning og Nuklearmedicin. Direktionen har i løbet af konstitueringen lært Rikke at kende...