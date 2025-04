Danske forskere viste med det randomiserede DANFLU-1-studie, at det ser ud til at give bedre beskyttelse i influenzasæsonen, når borgere over 65 år vaccineres med en højdosis influenzavaccine i stedet for en standarddosis. I den gruppe, der modtog højdosis-vaccinen, blev færre personer indlagt med influenza, lungebetændelse eller luftvejsrelaterede sygdomme. Der var også signifikant færre dødsfald i højdosis-gruppen. Nu har forskerne så undersøgt, om det at have komorbiditeter mindsker eller øger effekten af højdosis-influenzavaccinen, og her er det foreløbige svar, at...