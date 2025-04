Når der er mistanke om infektion i blodet, er standarden i dag, at læger udtager en blodprøve til dyrkning for at identificere tilstedeværelsen af mikroorganismer. Det kan vise, om patienten har en bakterie eller svamp i blodet, men denne dyrkningsmetode har dog også nogle begrænsninger. For det første tager det én til to dage at få svaret, det kan være svært at dyrke bakterier, hvis patienten allerede er sat i behandling med antibiotika, og så er dyrkningsmetoderne ikke i stand...