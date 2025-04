Tre måneders profylaktisk behandling ved solid organtransplantation er nok – medmindre der er tale om lungetransplantation

Det er standard at give patienter profylaktisk behandling mod cytomegalovirus efter solid organtransplantation. Nyt dansk studie viser, at den profylaktiske behandling giver mening, men at det typisk ikke giver yderligere beskyttelse at udvide behandlingen ud over tre måneder. Patienter kan efter lungetransplantation dog godt have behov for profylakse i længere tid.