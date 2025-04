19 pct. af patienter, der bliver indlagt på grund af samfundserhvervet lungebetændelse, dør inden for 90 dage. Det viser et nyt dansk studie, hvor forskere har undersøgt udfaldet for næsten 3.000 patienter indlagt med lungebetændelse. Foruden at vise, hvor stor en andel der dør under indlæggelsen, viser studiet også, hvad folk helt præcist dør af, og hvad der er risikofaktorer for at blive genindlagt eller ikke at komme hjem igen. Studiet er det første af sin slags siden et amerikansk...