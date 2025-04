RSV tredobler risikoen for dødsfald blandt voksne

Smitte med RSV er i et stort dansk studie forbundet med næsten tre gange forhøjet risiko for at dø. Resultatet er offentliggjort på årets kongres for ESCMID. Et andet studie viser, at en særlig biomarkør kan afsløre blodforgiftning hos gravide, nyfødte og børn. Opdagelsen betegnes som et ‘gennembrud’.