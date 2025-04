ESCMID-præsident om årets kongres: Danmark blandt de bedst repræsenterede lande

ESCMID’s præsident, overlæge Robert Leo Skov fra SSI, fortæller, at der til årets kongres for European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases var en overflod af danske forskere, og at særligt ét studie vakte stor opmærksomhed. Studiet peger på, at vi måske skal til at behandle stafylokokker anderledes i Danmark.