Kunstig intelligens kan forbedre muligheden for at stille en diagnose med tuberkulose. Det står klart, efter at forskere har præsenteret nye resultater inden for området på den årlige kongres for European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). I et meget omtalt studie testede forskere en metode til med en bærbar ultralyds-skanner, en mobiltelefon og kunstig intelligens at identificere, om personer har tuberkulose eller ej. Metoden var i studiet ni pct. bedre i stand til at identificere tuberkulose sammenlignet...