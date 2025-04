Studier fra rundt om i verden har indikeret, at det formentlig er muligt at skære ned på brugen af antibiotika til gruppen af patienter, der bliver indlagt med lungebetændelse. Formålet er at minimere risikoen for bivirkninger og begrænse brugen af antibiotika. Nu viser et nyt dansk studie, at det ikke øger risikoen for at dø, når indlagte patienter med samfundserhvervet lungebetændelse får reduceret behandlingen med antibiotika til kun fem dage. Ifølge en af forskerne bag studiet er det også i...