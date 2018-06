Kommunerne får 1,7 mia. kr. til at løfte serviceområdet

Et løft på 1,7 mia. kr. til et kommunal løft på serviceområdet er en af konklusionerne i økonomiaftalen for 2019 mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Torsdag eftermiddag præsenterede Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen aftalen for kommunernes økonomi for 2019. Her blev det slået fast, at servicerammen, der bl.a. skal være med til at håndtere de markant flere ældre, bliver løftet med 1,7 mia. kr.

»Når vi bliver markant flere ældre med behov for pleje og omsorg allerede til næste år, har det været absolut nødvendigt for os at få en aftale, der indeholder flere penge til service. Det er afgørende for at kunne følge med udviklingen og holde niveauet af den velfærd, vi leverer til borgerne,« sagde formand for KL Jacob Bundsgaard (S) kort efter de afsluttende forhandlinger.

»Jeg er glad for, at vi har indgået en aftale med regeringen, som giver økonomi til de stigende udgifter til velfærd, et forhøjet anlægsniveau og en videreførelse af finansieringstilskuddet. Det har været KL’s hovedkrav i forhandlingerne,« fortsatte han.

Aftalen løser 2019-udfordringer

»Det er et økonomisk løft, som møder en meget stor del af det demografipres, som vi oplever i kommunerne. Det er første gang i mange år, at vi har fået et løft af den størrelse, og derfor falder det på et tørt sted,« sagde KL-formanden.

Dagens Medicin: Men er det nok i forhold til de ret markante udfordringer, som kommunerne står over for på det område?

»Med den vækst, der er i de ældre fra 2018 til 2019, vil vi med det her kunne løse den udfordring. Men der skal forhandles igen til næste år, det er klart,« sagde Jacob Bundsgaard.

Finansminister Kristian Jensen (V) forklarer, at udover de 1,7 mia. kr. målrettes der samtidig 600 mio. kr. fra andre frigjorte midler til den kommunale velfærd. Servicerammen rammer derfor samlet et løft på 2,3 mia. kr.

»Vi har landet en aftale med et klart løft i den kommunale kernevelfærd, så kommunerne kan styrke vores ældrepleje, skoler og daginstitutioner,« siger Kristian Jensen i en pressemeddelelse.

Ingen måltal

Regeringen havde før økonomiforhandlingerne lagt op til et måltal, der ville betyde, at kommunerne i 2025 skulle konkurrenceudsætte 35 pct. af deres opgaver, heriblandt opgaver inden for sundhedssektoren. Måltallet er imidlertid ikke blevet en del af økonomiaftalen, hvilket glæder Jacob Bundsgaard.

»Vi er tilfredse med, at det ikke er en del af aftalen. Vi arbejder med konkurrenceudsættelse hver eneste dag og har en ambition om at løse vores opgaver effektivt. Jeg synes ikke, at det er en fornuftig måde at arbejde på, hvis vi skulle have et eller andet måltal at efterleve,« sagde han.