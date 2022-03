Klinisk arbejde rækker langt ud over mødet med patienten

DEBAT: Et sundhedsvæsen med et stigende fokus på løsning af dagens udfordring er ved at miste grebet om løsningen af morgendagens opgaver. Der er således et akut behov for i ledelseslagene at skabe de nødvendige vilkår til det påtrængende kvalitetsarbejde i forhold til såvel DMCG- og databasearbejdet samt den kliniske forskning og udvikling, skriver formanden og næstformanden for hhv. DMCG og formanden for DBCG.