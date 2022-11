Klar overlevelsesfordel ved brystbevarende operation for brystkræft

Overraskende mange kræftpatienter indlægges akut inden deres kræftdiagnose

Hver sjette kræftpatient indlægges akut i måneden op til en kræftdiagnose. Der er behov for at finde ud af, hvorfor så mange kræfttilfælde først opdages så sent, at patienternes overlevelsesmuligheder falder drastisk, siger forsker.