Når kvinder behandles med neoadjuverende kemoterapi for brystkræft, har deres BMI betydning for risikoen for tilbagefald. Det viser et nyt dansk-svensk studie, som forskere netop har præsenteret på den årlige brystkræftkongres for European Society for Medical Oncology (ESMO BC). Forskningen viser, at overvægt er associeret med større risiko for tilbagefald efter neoadjuverende kemoterapi, og at overvægt som sådan måske skal ind i de betragtninger, som læger gør sig i forhold til behandlingsvalg til kvinder med brystkræft. »Det taler ind i...