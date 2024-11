Katharina forlod lægelivet og genfandt arbejdsglæden

Selvom Katharina Oravsky Sandström har været glad for at være læge, har hun alligevel fravalgt lægelivet til fordel for at være selvstændig parterapeut og sexolog. Igennem 10 år kæmpede hun for at finde sin plads, men følte sig aldrig helt tilpas i lægeverdenen.