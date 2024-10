MAGTENS TOP 100: Fredag 25. oktober kårer Dagens Medicin sundhedssektorens 100 mest magtfulde personer baseret på vurderinger fra et udvalgt magtpanel. På årets magtliste finder vi bl.a. Monika Rubin (M). Dette er første artikel om magtens top 100 2024. »Gud er det dig? Hvor er det godt at se dig.« »Ja men heeej. Hvad laver du her?« Smilene og krammerne er mange og gensidige, da Monika Rubin ankommer til CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) som ligger øverst...