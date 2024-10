Henrik Rasmussen og Birgitte Holde var egentlig på jagt efter en tilladelse til at udvide deres lægepraksis i Kolding, da ideen opstod.

Og som skæbnen ofte vil det i den slags situationer, kom ideen fra en uventet kant.

»Jeg ringede ind til Region Syddanmark for at høre, om det var muligt at få en ekstra kapacitet til vores lægepraksis i Kolding. Det var det ikke, men i stedet gjorde regionen mig opmærksom på, at en læge i Ølgod kort forinden var gået konkurs,« siger Henrik Rasmussen.

I første omgang slog han dog ideen hen. Men siden voksede nysgerrigheden efter at trykteste deres egen måde at drive lægepraksis på i mindre privilegerede rammer, så i juni 2023, få uger efter opkaldet til Region Syddanmark, stod Henrik Rasmussen med ansvaret for yderligere 3.200 patienter i det lægefattige Vestjylland. Siden kom yderligere 1.600 patienter til, og Birgitte Holde blev medejer.

»Det gik enormt stærkt. Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg var helt vildt presset i de første uger, hvor vi skulle have lægeklinikken op at køre. Men det lykkedes os at skabe et lægetilbud af høj kvalitet, som vi i dag er stolte af, og som patienterne i Ølgod har taget godt imod,« siger Henrik Rasmussen.

Udfordrer traditionelt ejerskab

Overtagelsen af lægeklinikken i Ølgod i sommeren sidste år gav de to læger blod på tanden, og det skulle vise sig at blive startskuddet til en ny ejerstruktur i almen praksis, som for alvor går i luften ved årsskiftet, og som udfordrer den måde, som praktiserende læger i dag ejer deres lægepraksis på.

Til januar vil Birgitte Holde og Henrik Rasmussen eje fem lægeklinikker i henholdsvis Grindsted, Rødding, Varde, Kolding og Ølgod med over 20.000 patienter tilmeldt.

Men ejerskabet af de fem lægeklinikker kommer de ikke til at stå alene med. Og det er det unikke ved den nye model, som revisionsfirmaet Powered By og den tidligere uddannelseslæge Lars Peter Brun har været med til at udtænke.

»Forretningskonceptet er, at vi er flere læger, som ejer flere lægeklinikker i fællesskab i stedet for, at vi hver især ejer vores egen lægepraksis, som traditionen ellers foreskriver. Jeg bliver selv medejer 1. januar og vil have min daglige gang i Varde som klinikchef, men ligesom de tre andre læger i ejerkredsen, så ejer jeg en del af alle de fem lægeklinikker i netværket,« siger 35-årige Lars Peter Brun.

Praksisejer og små børn

Ifølge Lars Peter Brun giver den nye model svar på mange af de lavpraktiske spørgsmål, som yngre læger søger efter, når de overvejer at nedsætte sig som praktiserende læge.

Foto: Yilmaz Polat

»Bliver jeg syg, eller skal jeg på barsel, så løser vi det sammen, fordi vi alle ejer en del af lægeklinikken. Samtidig står der i min kontrakt, at jeg kan blive købt ud af de andre læger, hvis arbejdslivet i Varde alligevel ikke fungerer for mig, ligesom mine kolleger står klar med råd og vejledning i mit daglige arbejde. Det giver en stor tryghed som ung læge,« siger Lars Peter Brun.

Udover det delte ejerskab er der yderligere den fordel, at Lars Peter Brun træder ind i et setup for praksisdrift, som Henrik Rasmussen og Birgitte Holdte har brugt de seneste 17 år på at forfine og optimere.

Instrukser, forløbsplaner og overvejelser om hvilke opgaver, der kan uddelegeres til andre faggrupper, ligger derfor allerede klar, når Lars Peter Brun overtager ansvaret for den daglige drift i Varde 1. januar 2025.

»Det betyder, at jeg ikke behøver at lægge 60-70 arbejdstimer om ugen i de første år som selvstændig erhvervsdrivende for at skabe nogle arbejdsgange, der fungerer. Rammerne er allerede på plads, og det har stor værdi, når man har to små børn derhjemme på to og fire år. Det har gjort, at det er blevet spiseligt for mig at køre til Varde for at arbejde,« siger Lars Peter Brun, der bor i Kolding med sin familie.

Emil Kongsted, der er færdig som speciallæge i slutningen af året, har også planer om at blive medejer. Aftalen er indtil videre, at han skal starte med at arbejde i Ølgod, hvor en kollega netop er gået på barsel. Ligesom Lars Peter Brun har Emil Kongsted også en fortid som uddannelseslæge i Lægehus Nord i Kolding.

Endnu en utilsigtet konstruktion?

Men kan den nye ejerstruktur reelt være med til at lokke flere unge læger til at nedsætte sig væk fra de større byer? Eller er der blot tale om endnu en kreativ ejerstruktur i almen praksis, som eksempelvis sundhedslovens bestemmelser om, at læger kan eje op til seks ydernumre, har åbnet en ladeport for?

I Ølgod gik den tidligere læge som bekendt konkurs med et brag, da han mistede overblikket over økonomien i virksomheden, der bestod af flere lægeklinikker og mange ansatte.

Men ifølge Henrik Rasmussen er der én afgørende forskel, som adskiller det nye partnerselskab fra nogle af de tidligere konstruktioner i sektoren.

Vi har lige haft to stillinger slået op i Varde, hvor vi fik flere ansøgere, end vi havde stillinger. Det er normalt uhørt for et område som Varde Lars Peter Brun, praktiserende læge

»Skal vi være ærlige, så er det jo reelt kun virksomheder som Alles Lægehus og Nordic Medicare der i stor skala har forsøgt at løse de udfordringer, vi har med at trække læger til de områder af landet, hvor lægemanglen i dag er størst,« siger Henrik Rasmussen.

»Problemet med de modeller og den tidligere model i Ølgod har bare været, at det er meget få læger, som ender med at eje alle ydernumrene og lægeklinikkerne. Det gør det sværere for yngre læger at komme ind på markedet. Det gør også konstruktionen mere sårbar, og så mangler det lokale medejerskab, der er fundamentet for kontinuitet og kvalitet i behandlingen for de patienter, der har flest sygdomme,« siger Henrik Rasmussen.

Modellen i Kolding rummer ikke alle svar. Men ligesom andre ildsjæle i f.eks. Nysted, Grenaa og Korsør forsøger den at løse nogle af de store udfordringer, som almen praksis i dag oplever i lægefattige områder.

»Formålet med vores konstruktion er, at vi ejer lægeklinikkerne sammen, men er lokalt til stede i lægeklinikkerne hver især. Det giver unge læger en vej ind på markedet, og så gør det konstruktionen mindre sårbar, fordi vi løfter i flok,« siger Henrik Rasmussen.

Overvældende interesse

Og det er et koncept, som flere af Lars Peter Bruns studiekammerater allerede har udvist interesse for, selvom partnerselskabet fortsat er i sin spæde start.

»Der har været ret overvældende interesse fra kommende og nyuddannede speciallæger. Mange har kontaktet mig privat, fordi de ønsker at komme med i det her. Det har også skabt en stor interesse fra læger, som ønsker en fast ansættelse til at starte med. Vi har lige haft to stillinger slået op i Varde, hvor vi fik flere ansøgere, end vi havde stillinger. Det er normalt uhørt for et område som Varde,« siger Lars Peter Brun.

Henrik Rasmussen håber, at modellen kan være med til at få flere unge læger til at prøve kræfter med tilværelsen som praktiserende læge i områder af landet, hvor lægerne i dag mangler.

Det første samarbejde er allerede stablet på benene.

1. januar bliver Nysted Lægehus, hvor Christina Svanholm og Anders Beich længe har forsøgt at løse nogle af landets største lægedækningsudfordringer, en del af det nye netværk med lægerne i Kolding.

Nysted Lægehus har netop opkøbt Lægehuset Sakskøbing, hvor tanken er at drive lægeklinikkerne ud fra en lignende model som den i Kolding.

»Vores ønske er, at konceptet kan udbredes til alle regioner i Danmark, så vi kan etablere en bæredygtig løsning, der sigter mod at imødekomme de store udfordringer, vi har med at tiltrække praktiserende læger til områder, hvor der er lægemangel. Vi håber derfor, at mange flere lægehuse har lyst til at være med,« siger Henrik Rasmussen.