Kasper Iversen bliver Region Hovedstadens professor i akutmedicin

​Kasper Iversen, overlæge på Herlev og Gentofte Hospital, er netop blevet professor i akutmedicin. Han har tidligere været kritisk over for akutklinikker og læser højt for patienterne til jul.

Fra den 1. august er overlæge på Herlev og Gentofte Hospital ​Kasper Iversen blevet udnævnt til Region Hovedstadens professor i akutmedicin. Professoratet er støttet med 6 mio. kr. fra TrygFonden, og ​Kasper Iversen er »utrolig glad« for at have fået professoratet. »Der er stadig relativt lidt forskning inden for det akutmedicinske område, og vi mangler […]