Læger undrer sig: Metabolisk syndrom forringer ikke udfaldet ved knæ- og hofteoperationer

Nyt dansk studie viser, at selvom metabolisk syndrom er overrepræsenteret hos patienter, der har behov for en hofte- eller knæprotese, er det ikke forbundet med større risiko for betændelse, genoperation eller død efter operationen. Det er en god nyhed for vores patienter, men vi anbefaler stadig, at man taber sig og lever sundere, siger forsker og læge.