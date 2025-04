Rigtig mange mennesker verden over kæmper med at få vægten ned. Selv dem, hvor det enten på egen hånd eller ved hjælp af medicin lykkes at opnå et vægttab, kæmper efterfølgende med at holde det. Det er også velkendt, at nogle mennesker faktisk aldrig tager på, næsten uanset hvad de spiser. Et nyt studie tyder på, at forklaringen måske kan være, at cellerne i fedtvævet har en ‘hukommelse’, og at de derfor aldrig glemmer overvægt. Det betyder, at selvom en...