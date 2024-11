Millioner af mennesker kloden over er i behandling med semaglutid for svær overvægt, og resultater fra både kliniske forsøg og den virkelige verden har vist, at behandlingen kan lede til meget store vægttab, reducere blodsukkeret og være både hjertekar- og nyrebeskyttende. Nu viser et nyt udtræk af data fra SELECT-studiet, at behandlingen med semaglutid også kommer samfundet til gavn ved at reducere risikoen for indlæggelser og længden på indlæggelser hos personer med svær overvægt eller overvægt og etableret hjertekarsygdom, men...