Julie siger fra overfor sexisme: »Verdens bedste fornemmelse«

Der skulle et langt tilløb til, før reservelæge Julie Mackenhauer fik sagt fra, når hun blev udsat for sexisme. Det gør hun i dag med en god fornemmelse. Men det er ikke et let skridt at tage, og skal problemet løses i sundhedsvæsenet, kræver det opmærksomhed fra flere kanter, mener hun.