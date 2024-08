Fra 1. oktober får Regionshospitalet Gødstrup ny cheflæge for Mave- og Tarmkirurgi i form af Anders Husted Madsen. Han kommer fra en stilling som ledende overlæge med ansvar for Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit. Anders Husted Madsen blev ansat som overlæge på Mave- og Tarmkirurgi på Regionshospitalet Gødstrup i 2014, og har fra 2017-2023 fungeret som leder af afdelingens kirurgiske forskningsafsnit. Her har han været med til at øge forskningsaktiviteterne. Anders Husted Madsen har yderligere været uddannelsesansvarlig overlæge i fire år,...