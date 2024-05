Aalborg Universitetshospital har succes med starthjælp til innovation i klinikken

Tidlig økonomisk støtte har stor betydning for, at der skabes og implementeres nye medicinske teknologier i det danske sundhedsvæsen. Det mener forskningschef Egon Toft, Aalborg Universitetshospital. Rune Holdt, chef for forskning og innovation på Rigshospitalet, peger på, at der på nationalt plan er behov for vidensdeling og strategier, der understøtter innovation.