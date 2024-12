Kirurgien på Regionshospitalet Viborg får ny cheflæge. Det bliver Peter Kissmeyer-Nielsen, som skal lede afdelingens 23 speciallæger og 15 yngre læger. Det skriver Hospitalsenhed Midt i en pressemeddelelse. Peter Kissmeyer-Nielsen har godt 20 års erfaring som speciallæge i kirurgi, og kommer senest fra en stilling som overlæge i afdelingen for Mave-Tarm-kirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH). »Vi er meget glade for, at det lykkedes os at tiltrække en kapacitet som Peter Kissmeyer-Nielsen. Han er en meget rutineret overlæge, som de seneste...