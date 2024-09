STIKPILLEN: Det kan give en dyb følelse af tilfredsstillelse at vide, at den pleje, man har ydet, har haft en positiv og varig effekt. Læge og iværksætter Martin Vesterby kigger ind i fremtiden, hvor ny teknologi giver sundhedspersonalet langsigtet indsigt i patienterne.

Når sygeplejersken Dorte træder ind på hospitalets område, aktiveres hendes bone-conducting headset automatisk, og stille begynder notifikationer at strømme ind. Mens hun går ned ad gangen, modtager hun opdateringer om nattens hændelser, herunder hvilke patienter der er blevet indlagt, og hvem der kræver særlig opmærksomhed. Hun får også målrettede beskeder om de patienter, hun har været direkte involveret i behandlingen af, hvilket giver hende en følelse af kontinuitet i arbejdet.

Men noget er anderledes i dag. ‘Data Share for Patient Care’ er blevet implementeret nationalt 1. september 2028. Dorte modtager nu også opdateringer om de patienter, hun har fulgt gennem deres behandlingsforløb, men som er afsluttet.

Hendes headset informerer hende om, at en patient, som blev udskrevet for fem måneder siden, har haft en opfølgende konsultation, og at vedkommendes helbred er godt, og han har responderet på behandlingen. Det giver hende en dyb følelse af tilfredsstillelse at vide, at den pleje, hun har ydet, har haft en positiv og varig effekt.

Kontinuitet i plejen

For nogle patienter kan hun med Data Share for Patient Care se opdateringer op til 12 måneder efter udskrivelse, hvor data om patienternes velbefindende, eventuelle genindlæggelser eller nye behandlinger integreres direkte i systemet, hun har adgang til.

Dette giver hende mulighed for at lære af patienternes videre forløb og forbedre sin praksis baseret på reelle resultater. Hun kan endda sende en besked til patientens nuværende behandlingsansvarlige, hvis hun bemærker noget, der kræver yderligere opmærksomhed.

Denne nye tilgang til sundhedspleje skaber en kontinuitet i plejen, som tidligere blot var en ambition. Dorte føler sig tættere knyttet til sine patienter og deres behandlingsresultater, selv efter de har forladt hospitalet.

Langsigtet indsigt

Teknologien gør det muligt at følge patienterne gennem hele deres genoptrænings- og helbredelsesproces. I sidste ende bidrager dette til et mere proaktivt og holistisk sundhedsvæsen, hvor sundhedspersonalet ikke blot behandler symptomer, men også har en langsigtet indsigt i patienternes helbred.

Data Share for Patient Care var en idé udviklet af borgerne, og hele forarbejdet er udført af en række patientforeninger. Patienterne ønskede at dele deres data for at understøtte kvaliteten af sundhedsplejen, opnå bedre og mere langvarige sundhedsresultater, fremme læring og øge arbejdsglæden blandt de ansatte i sundhedsvæsenet. Det er til gavn og glæde for alle.

Vi rejser tilbage til i dag…