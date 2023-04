Kirurgisk Fællesafdeling på Regionshospitalet Randers har de seneste knap seks år været igennem en større kulturrevolution med målet om at skabe et bedre uddannelsesmiljø. Det betyder blandt andet, at uddannelseslæger hurtigt bliver oplært i kompetencer, der betyder, at de tidligt i uddannelsen kan bidrage til den daglige drift. Det betyder også, at det er slut med overlæger, der knuger hårdt om skalpellen. For i Randers arbejder de ud fra devisen ‘giv kniven fra dig’. Her gives læring og skalpeltid videre...