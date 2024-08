Behzad Kooshki havde altid ønsket at afprøve sin uddannelse som sygeplejerske i et andet land end sit hjemland Iran. Derfor tog han på et tidspunkt til Oman for at arbejde, men af forskellige årsager var det ikke muligt at blive. I stedet kom han i maj sidste år til Danmark efter at have fået sin iranske uddannelse godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed og fået en treårig opholdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med henblik på at opnå...