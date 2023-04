Da Mads Klausen skulle søge KBU med et lodtrækningsnummer midt i feltet, var han primært optaget af havne inden for et spændende område, hvor han kunne lære noget på en afdeling med et godt uddannelsesmiljø. »Selvom jeg kun skal være der seks måneder, betyder det noget at blive set som en fast del af afdelingen, og at selv overlæger, der har været der i årevis, gør en dyd ud af at lære ens navn fra første dag,« siger Mads Klausen....