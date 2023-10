For patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) forringes prognosen, hvis de samtidig har type 2-diabetes. Det er konklusionen i et nyt dansk studie, som også viser, at ikke bare overlevelsen bliver forringet, men også tiden til behandlingen for CLL og sandsynligheden for overhovedet at blive behandlet. Sygdommene ser ud til at have noget til fælles i deres ætiologi, og så er de begge inflammatoriske sygdomme, som øger patienternes risiko for infektioner Emelie Curovic Rotbain, forsker, Rigshospitalet Ifølge en af forskerne...