Opfordring til behandlere: Indberet hudreaktioner på diabetesteknologi som bivirkning

Dansk forskning peger på, at en betydelig del at børn og unge, som bruger insulinpumpe og sensor til at holde hånd i hanke med deres type 1-diabetes, døjer med eksem på grund af diabetesteknologien. Forsker opfordrer behandlere til at indberette hudreaktioner som bivirkninger og dermed give virksomhederne bag teknologien et incitament til at gøre noget ved det.