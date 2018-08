Danske langtidsresultater for patienter, der har fået indsat tidligere hyppigt anvendte medicinske stents, viser ingen forskel mellem disse i forhold til risikoen for død eller myokardieinfarkt.

MÜNCHEN (Dagens Medicin) – Ti-års-data for brugen af to medicinafgivende stents, som begge tidligere var hyppigt anvendte i såvel Danmark som den øvrige verden, viser ingen forskel i forhold til de to stents evner til at hindre død eller myokardieinfarkt. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som læge i hoveduddannelsesstilling Manan Pareek har præsenteret på […]