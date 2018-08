MÜNCHEN (Dagens Medicin) – Helbredsrelateret livskvalitet blandt patienter med ikke-iskæmisk hjertesvigt ændres ikke, hvis disse patienter får indsat en ICD. Det viser en undersøgelse, som forskningsårsstuderende Johan Bundgaard idag har præsenteret ved en ‘Best Posters’ session på ESC.

I det danske DANISH-studie blev godt 1.100 patienter med ikke-iskæmisk hjertesvigt randomiseret til at få indsat en ICD, eller til standardbehandling. DANISH fandt, at ICD-implantation ikke sænkede den generelle dødelighed.

Tidligere ICD-studier har vist modstridende resultater i forhold til ICD-brugernes helbredsrelaterede livskvalitet. Deltagerne i DANISH udfyldte også et sygdomsspecifikt spørgeskema om deres helbredsrelaterede livskvalitet.

Efter 8 og 32 måneder rapporterede deltagerne i ICD-gruppen og kontrolgruppen om enslydende forbedringer i helbredsrelateret livskvalitet. Ca. halvdelen af både ICD-brugerne og kontrolgruppen havde fået en klinisk relevant forbedring af deres livskvalitet.

»Der findes en række undersøgelser, som ikke har fundet nogen forbedring i den helbredsrelaterede livskvalitet blandt ICD-brugere med iskæmisk hjertesygdom. Vores hypotese var, at livskvaliteten blandt de ikke-iskæmiske hjertesvigtpatienter ville stige, når de fik implanteret en ICD,« siger Johan Bundgaard.

Stød mindsker livskvalitet

Undersøgelsen er ikke designet til at forklare, hvad der kan påvirke ICD-brugernes livskvalitet negativt.

»Flere studier har vist, at det forringer ICD-brugernes livskvalitet, når de får et stød af deres ICD-enhed, bl.a. fordi det påminder dem om, at de lever med en alvorlig hjertesygdom. Tilsvarende ved vi også fra DANISH-undersøgelsen, at 6-7 pct. af ICD-brugerne oplevede at få upassende stød, hvilket også øger patienternes usikkerhed om, hvorvidt det kan ske igen på et kritisk tidspunkt,« siger Johan Bundgaard.

Han mener, at resultaterne af undersøgelsen kan indgå som en del af ‘shared decision care’ mellem læge og patient.

»Det er en viden, som kan indgå i lægens information til patienten,« siger Johan Bundgaard.