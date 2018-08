Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MÜNCHEN (Dagens Medicin) – Risikoen for at dø, få et nyt myokardieinfarkt eller en blodprop i hjernen efter det første myokardieinfarkt var støt faldende i Danmark i perioden 2000-2014. Det viser resultaterne af et 15-årigt, nationalt kohortestudie, som læge, ph.d. Thomas Sehested har præsenteret på ESC-kongressen i München. Forbedringer i behandlingen af myokardieinfarkt har gavnet […]