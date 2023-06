Svingninger i blodsukkeret er helt uundgåeligt, når man har diabetes. Nogle gange er det for højt, mens det andre gange er for lavt. Det gælder især hos personer med diabetes og behov for behandling med insulin. Nu viser et nyt dansk studie, at for lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi, har akut effekt på hjertets arbejdsevne og sammentrækningsmønster. Hjertets arbejde øges under hypoglykæmi, men arbejder samtidig mindre effektivt i forhold til dets energiforbrug. Forskere sammenligner det at køre i første gear...