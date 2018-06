Ledelserne i sundhedsvæsenet syntes at glemme, at de også – og især – er ledere for medarbejdere, der tilfældigt bliver hovedpersoner i meget voldsomme mediestorme. Med en anderledes ageren fra lokale ledelser kunne tre kendte mediestorme formentlig være afværget.

‘Svendborgsagen’, sagen om ‘Pigen der ikke ville dø’ og ‘Mammografisagen’ fra Viborg. Tre sager, der har det tilfælles, at en enkelt læge hænges voldsomt ud i medierne, og hvor de ‘katastrofale’ fejl, de enkelte læger har været anklaget for, på et (langt) senere tidspunkt viser sig at være enten ikke-eksisterende eller i ‘værste fald’ – […]