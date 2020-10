Hvem vil låne osteoporoseforeningen en regnemaskine?

I kølvandet på Dagens Medicins nylige tema om Osteoporose, skriver bestyrelsesmedlem i PLO og praktiserende læge Trine Jeppesen, at der er behov for realisme i de tidlige indsatser overfor store folkesygdomme. Skal man, som Osteoporoseforeningen i temaet er fortaler for, forsøge at opspore alle OP-patienter, vil det i teorien beslaglægge en tredjedel af almen praksis, skriver hun.